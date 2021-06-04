دينا لـ«الوطن»: أشعر بتخوف من توقيت عرض «سقراط ونبيلة» بالسينمات

كشفت الفنانة دينا، عن استقرار الجهة المنتجة لفيلمها الجديد «سقراط ونبيلة» يوم 16 يونيو الجاري، كموعد لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

وقالت دينا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تشعر بتخوف شديد جراء طرح الفيلم بهذا الموعد، لقربه من موعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة في مصر، فضلاً عن تخوف الجمهور من الذهاب للسينمات بسبب فيروس «كورونا».

وأكدت أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي، ويشهد مشاركة عدد من الوجوه الشابة التي لم تتردد في التعاون معهم.

طبيعة الدور والتحضير له

وأوضحت أنها تجسد دور مقدمة برامج متخصصة في الطهي وإعداد الوجبات، لافتة إلي أنها شاهدت مقاطع مصورة لنماذج نسائية تشبه دورها بالفيلم عبر موقع «يوتيوب»، ومنها فيديوهات للإعلامية مي يعقوبى المختصة بشئون الطبخ والشيف نجلاء الشرشابي.

وشددت على اختلاف هذه الشخصية عن سابق أدوارها، لاسيما أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي، وهي تيمة لم تقترب منها لأنها ليست مُصنفة كفنانة كوميدية، وهو الأمر الذي حمسها لخوض تجربة الفيلم دون تردد، لرغبتها في الدخول بتجارب جديدة غير متوقعة، بحسب قولها.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم أشرف عبدالباقى، أحمد فتحي، محمد فهيم، سامى مغاوري، محمد جمعة، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعى.

كانت آخر أعمال دينا مشاركتها في بطولة مسلسل «ورا كل باب»، حيث قدمت قصة بعنوان «شنطة سفر» مكونة من 5 حلقات، وشاركها البطولة كل من أحمد صيام، ياسر على ماهر، منة عرفة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج محمد بكير.