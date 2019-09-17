أكدت الفنانة دينا عبد لله لـ"الوطن"، تعرضها لحادث سير، وقالت إن الحادث كان كبيرًا ووقع بسبب اصطدام أحد السيارات بسيارتها من الخلف، ما تسبب في تهشيم السيارة بشكل كامل، ونتج عن الحادث إصابتها بكدمات عديدة، وإصابة والدتها ونقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وأضافت أن نقابة المهن التمثيلية تواصلت معها عقب وقوع الحادث، وأنها تلقت اتصالا من الفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين، وانتقل إليها عدد من الفنانين للوقوف بجانبها، منهم الفنان أشرف طلبة، والفنان إيهاب فهمي.

وكانت مصادر أمنية قالت إن الفنانة دينا عبد الله تعرضت لحادث سير بسيارتها أثناء سيرها بصحبة والدتها في طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة.

وأضافت المصادر، أن الحادث "تصادم" وقع بين سيارتها وسيارة أخرى، ما أسفر عن إصابة والدتها، وتحطيم أجزاء من السيارة، لافتة إلى أن القوات انتقلت لمكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من رفع آثار الحادث، وتم نقل الفنانة ووالدتها إلى إحدى المستشفيات، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم إعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها.

وحصلت «الوطن» على أول صور للفنانة دينا عبد الله ووالدتها داخل المستشفى عقب تعرضهما لحادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في منطقة كرداسة، وتظهر دينا ووالدتها أثناء تلقي الإسعافات الأولية بالمستشفى.