غدا.. 163 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 656 لجنة بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الدبلومات الفنية للدو الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية غدا.

امتحانات الإعدادية تبدأ السبت وتنتهي الخميس

وأضاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ستبدأ غدا السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى الخميس 10/6/2021 حيث يؤدي 163056 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية.

امتحانات الدبلومات الفنية دور أول داخل 218 لجنة

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيؤدي 60529 طالبا على مستوى المحافظة امتحانات الدبلومات الفنية دور اول ابتداء من غدا السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17/6/2021، وذلك للامتحانات العملية والمعملية على أن تبدء الامتحانات النظرية من يوم السبت الموافق 19 /6/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021 وذلك داخل 218 لجنة.

اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب؛ أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة.

رفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية الواقعة في نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة

وأكد أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.