امتحانات الشهادة الاعدادية 2021.. الغش غير مقبول

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2021، اليوم، الثلاثاء، في إحدي قاعات مكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وأسامة المرسي مدير عام المكتبة لمناقشة الإستعدادات النهائية لإنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الإجتماع على ضرورة التحلي بالدقة والنظام في العمل مع الإلتزام بضوابط الإمتحانات القانونية في الشهادة الاعدادية بالإضافة إلي التطبيق المثالي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا علي صحة جميع العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، وضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات بالمديرية لتذليل أي عقبات تواجه اعمال الامتحانات بجميع اللجان بالمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان .

الغش غير مقبول في امتحانات الشهادة الاعدادية 2021

وقال وكيل وزارة تعليم مطروح إن الغش غير مقبول أخلاقيا ولا قانونيا في امتحانات الشهادة الاعدادية 2021، مطالبا بعدم تسهيل الغش وعدم التجاوز داخل اللجان لضمان انضباطها بما يضمن توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، لافتا إلى أنه اعطي تعليمات مشددة لواضعي الامتحانات بمراعاة الظروف الإستثنائية خلال هذا العام في مواجهة كورونا، وأن تكون الامتحانات في كافة المواد الدراسية بسيطة وسهلة ومن الكتاب المدرسي وفي متناول الطلاب.

منع إستخدام المحمول للمراقبين في امتحانات الشهادة الاعدادية 2021

وشدد سلامة على ضرورة منع استخدام الملاحظين والمراقبين للهاتف الجوال نهائيا داخل جميع لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2021، ويستثني من ذلك رئيس اللجنة للتنسيق مع غرفة عمليات المديرية ولجنة النظام والمراقبة حال حدوث أي عقبات لحلها فورا لضمان توافر الاجواء الامتحانية المناسبة.

وأوصى وكيل الوزارة رؤساء اللجان والمراقبون الأوائل بضرورة نقل خبراتهم الوظيفية للملاحظين الجدد من شباب المعلمين؛ حتى يستفيدوا منها عمليا خلال سير الامتحانات هذا العام وفي الأعوام المقبلة.