أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور.. البوري بـ48 والدنيس بـ120 جنيها

تمد الأسماك الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها ويعزز صحة الجسم لذا يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو، واستمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار مختلف أنواع الأسماك اليوم في سوق العبور، وذلك على النحو التالي:

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 19 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سمك البياض الأملس البلدي

وتراوح سعر الكيلو جرام من سمك البياض الأملس البلدي بين 90 إلى 130 جنيهًا.

سمك المرجان

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 23 إلى 27 جنيهًا.

الكابوريا

كما يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا بين 30 إلى 120 جنيهًا.

السمك الفيلية البلطي

ويبدأ سعر السمك الفيليه البلطي من 30 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو.

سمك وقار

وتراوح سعر سمك موسى بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

سمك المكرونة السويسي

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو جرام.

سمك الدنيس

كما يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس بين 90 إلى 120 جنيهًا.

سمك الثعابين

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 50 جنيها إلى 210 جنيه.

سمك الكاليماري

ويتراوح سعر الكاليماري بين 110 جنيهات إلى 170 جنيهًا للكيلو.

السبيط

واختلف سعر الكيلو جرام من السبيط بين 110 جنيهات إلى 170 جنيهًا.

سمك البربون

كما تراوح سعر الكيلو جرام من سمك البربون بين 32 إلى 38 جنيهًا، أما البربون المجمد يتراوح سعر الكيلو جرام منه من 25 جنيهًا حتى 30 جنيهًا.

سمك البوري

وتراوح سعر السمك البوري بين 32 إلى 48 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.