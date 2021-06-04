استخراج 3 كيلو «شعر» من معدة شاب في مطروح

نجح خلالها فريقان طبيان بمطروح، في إجراء عملية جراحية لتركيب ركبتين صناعيتين لرجل مسن بالمجان، في مستشفي مطروح العام، بعد تشوههما، وعدم التمكن من الحركة لفترة طويلة، كما نجح فريق طبي آخر بأحد مستشفيات مطروح، في استخراج ثلاثة كيلو جرام من الشعر من معدة شاب، بعد معاناة مع الألم، في عملية صعبة استغرقت عدة ساعات.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح صحفي، اليوم، أن الفرق الطبية بمستشفي مطروح العام تجري عمليات معقدة ودقيقة، علي نفقة الدولة من خلال أطباء متخصصين علي مستوى عالى من الخبرة والكفاءة الطبية.

تركيب ركبتين صناعيتين لمسن في مستشفي مطروح العام

وأجري فريق طبي بقسم العظام بمستشفي مطروح العام عملية جراحية دقيقة لرجل مسن نجح خلالها في تركيب ركبتين صناعيتين علي مرحلتين، لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً، ظل يعاني سنوات من خشونة متقدمة في الركبتين، أدت إلى تشوه وانحناء داخلي بالطرفين السفليين، وتم استبدال ركبتيه بركبتين صناعيتين، يستطيع من خلالهما أن يكمل مشوار حياته، وضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور محمد سلام، رئيس قسم العظام، والدكتور رامي عطية، اخصائي جراحة العظام، والدكتور كريم نبيل، اخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد أمين، استشاري التخدير بالمستشفى العام، وطاقم تمريض العمليات

عملية جراحية لإستخراج 3 كيلوجرام شعر من بطن شاب

كما أجري فريق طبي بمستشفى خاص بمطروح برئاسة الدكتور طارق الكاسح عملية جراحية صعبة لشاب يبلغ من العمر 27 عاما، يعاني من آلام شديدة في معدته، وبالكشف علية وعمل أشعة على المعدة، تبين وجود شىء داخل المعدة غير واضح، وخلال إجراء الجراحة الدقيقة التي استمرت 3 ساعات متواصلة، إستخرج الفريق الطبي كتلة شعر أسود تزن 3 كيلوجرامات، تراكمت علي مر السنين بمعدته بسبب أكله للشعر، من شاربه بشكل دائم.