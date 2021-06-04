أسعار الفائدة في البنوك المصرية قبل مراجعتها 17 يونيو يترقبها المواطنون، كما يترقبون قرار لجنة السياسات النقدية المقبل، والخاص بأسعار الفائدة في البنوك المصرية، والمقرر مراجعتها فى 17 يونيو الجارى، وذلك بعد أن جرى تحديثها من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال الأيام الماضية، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

أسعار الفائدة في البنوك المصرية قبل مراجعتها 17 يونيو طالعتها «الوطن» بعدما شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021، ما تسبب في تثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري

ويقدّم البنك الأهلي المصري شهادة أمان المصريين بسعر عائد ثابت 13% طوال مدة الشهادة، لمدة 3 سنوات اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما يقدم البنك الشهادة البلاتينية ذات عائد ثابت طوال مدة الشهادة 11% يصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 حنيه.

أسعار الفائدة في بنك القاهرة

كما يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو بعائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة شهريا ربع سنوية ونصف سنوية، ويصل العائد على شهادات بنك القاهرة حاليا 10.75%.

أسعار الفائدة في بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة بعائد 11% يصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات.

أسعار الفائدة في بنك التعمير والإسكان

ويقدم البنك شهادات التعمير الثلاثية بعائد 10.75% لدورية العائد الشهري، و11 لدورية العائد الربع السنوي، و11.5% لدورية العائد النصف سنوي، ومدة الشهادة 3 سنوات وتصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط دون الشخصيات الاعتبارية.

أسعار الفائدة في المصرف المتحد

كما يقدم المصرف المتحد شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري، ومدة الشهادة 4 سنوات بحد أقصى 500 جنيه.

أسعار الفائدة في

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي، شهادة رد الجميل لمدة 3 سنوات لكبار السن «60 عامًا فأكثر»، وتبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى مليوني جنيه، وتمنح عائد 11.25% يصرف شهريًا، وعائد 12% يصرف سنويًا.

أسعار الفائدة في البنك العربي الإفريقي الدولي

ويقدم البنك شهادة أميرالد 3 سنوات، إذ يتراوح العائد السنوي بين 10.5% لدورية العائد الشهري، و10.75% على دورية العائد ربع السنوي، و10.8750% على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويا على دورية العائد السنوي.