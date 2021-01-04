أعلى شهادات ادخار في 7 بنوك بعد خفض سعر الفائدة

يستعد عدد من المواطنين للبحث عن شهادات ادخار ذات عائد مناسب، لكن فى ظل الظروف الاستثنائة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وقيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 4% خلال عام 2020، أصبح هناك صعوبة لدى المواطنين في ادخار أمولاهم داخل البنوك والحصول على عائد منها.

وقال بلال شعيب، الخبير المصرفي، إن بنك مصر والبنك الأهلي المصري أعلنا الخميس قبل الماضي عن خفض الفائدة 1% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات لتسجل 11%، بدلا من 12% سنويا يصرف العائد شهريا مع إيقاف الشهادة ذات العائد ربع السنوي التي تزيد 0.25% عن الأولى وذلك عقب قرار المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للعام الماضي 2020.

وبحسب شعيب، فإن هناك نحو 7 بنوك يقدمون شهادات الادخار التي تتمتع بكونها ذات عائد مرتفع نسبيا مقارنة بالبنوك الأخرى في السوق المصري.

- البنك الأهلي يطرح الشهادة (البلاتينية) بسعر فائدة 11% سنويا للعائد الشهري، وتعتبر الفائدة ثابته، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 حنيه.

- بنك القاهرة يقدم شهادة البريمو بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريا.

- بنك مصر يبيع شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويا لدورية العائد الشهري، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

- البنك الزراعي المصري يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويا ذات عائد شهري، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

- المصرف المتحد يبيع شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع السنوي، الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه، ومدة الشهادة 4 سنوات.

- البنك العقاري يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا عائد ربع السنوي.

- بنك تنمبة الصادارات المصري: نسبة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع السنوي/ مدة الشهادة 3 سنوات.