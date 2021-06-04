«جمارك القاهرة» تضبط 20 سيجارة محشوة بالماريجوانا المخدرة

أحبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 20 سيجارة محشوة بالماريجوانا المخدرة؛ بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط 20 سيجارة محشوة بالماريجوانا المخدرة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه توني فكري مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية أجنبية ومن أصل مصري قادم أمريكا، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

ضبط 20 سيجارة محشوة بنبات الماريجوانا مخبأة بين طيات ملابس أمريكي ومتعلقاته الشخصية

وتم تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، وتبين وجود 20 سيجارة محشوة بنبات الماريجوانا مخبأة بين طيات ملابسه ومتعلقاته الشخصية .

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 77 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

سلطات الحجر بالمطار تكثف إجراءاتها للحد من انتشار كورونا

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

كما تطبق سلطات جمارك مطار القاهرة، كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من انتشار كورونا.