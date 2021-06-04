محافظة الجيزة تنهى استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقي أى شكاوى خلال سير الامتحانات، وأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً ضد كورونا.

وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، والتى من المنتظر أن تبدأ صباح غداً السبت الموافق 5 يونيو، حيث ستعقد الامتحانات ورقيا في المدارس، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الفيروس.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، موضحاً أن جميع الطلاب ملتزمون تماماً بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، منوهاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لمواجهة أى معوقات قد تحدث.

ولفت شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات سواء النقل، أو الشهادة الإعدادية، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكداً أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021، سيحاسب عليها الطالب بالدرجات، ولن يحاسب على درجات الامتحان المجمع الذي عقد في الترم الأول.

وترصد «الوطن» استعدادات محافظة الجيزة لعقد امتحانات 3 إعدادي

1- تبدأ الامتحانات غداً السبت الموافق 5 يونيو الجاري.

2- تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط بجميع المدارس والإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة.

3- يؤدي الامتحانات 262474 طالب وطالبة وسط إجراءات مشددة ضد كورونا.

4- تقسيم الطلاب على 664 لجنة بجميع مدارس محافظة الجيزة للحد من انتشار كورونا.

5- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل علي مدار اليوم لمتابعة سير الامتحانات، للتصدي لأى معوقات.

6- توجد غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لرصد أي معوقات ومشكلات للعمل على حلها سريعا.

7- تسكين 14 طالبا في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

8- تعقيم جميع مقرات اللجان الامتحانية بصفة دورية ويومية.

9- استخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى بوابات التعقيم والتطهير، لمواجهة كورونا.

10- التأكيد على جميع الطلاب بضرورة استخدام أدواتهم الشخصية بسبب كورونا.

11- يؤدي الطلاب يوم الأحد 6 يونيو مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 7 يونيو مادة العلوم، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والإحصاء، والأربعاء 9 يونيو مادة الهندسة، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدراسات الاجتماعية.