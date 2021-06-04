كورونا حول العالم.. 3 ملايين و718 ألف وفاة و172 مليونا و925 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 718 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 172 مليونا وما يقارب من 925 ألف إصابة، تعافى منهم 155 مليونا ونحو 864 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، 474 ألف و592 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.736 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، جاءت على التوالي بنحو: الهند التي ما تزال تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، واتساع رقعة الجائحة على أراضيها، 2.706 وفيات، والبرازيل 2.078 وفاة، وأميركا 574 وفاة، والأرجنتين 553 وفاة، وكولومبيا بـ545 وفاة.

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند بـ131.371 إصابة، والبرازيل 83.391 إصابة، والأرجنتين 32,291 إصابة، وكولومبيا 28.624 إصابة، واميركا 17.821 إصابة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الهند حصيلة إصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن أميركا، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأفادت الإحصاءات أيضا بأن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: الولايات المتحدة الأمريكية 611.611 وفاة، والبرازيل 469.784 وفاة، والهند 340.719 وفاة، والمكسيك 228.362 وفاة، وبيرو التي تزيح بريطانيا منذ الأربعاء الماضي وأخرجتها من القائمة الخماسية العالمية مسجلة 185.380 وفاة، لتتراجع بذلك بريطانيا الى المركز السادس مسجلة 127.812 وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: الولايات المتحدة بـ34.174.752 إصابة، والهند 28.574.350 إصابة، والبرازيل 16.803.472 إصابة، وفرنسا 5.694.076 إصابة، وتركيا بـ5.270.299 إصابة.