التعليم: امتحان دور ثان بدرجة كاملة لأي طالب في الدبلومات الفنية مصاب بكورونا

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستعقد صباح غدا السبت لنحو ما يقرب من 750 ألف طالب، حيث سيؤدي الطلاب الامتحانات العلمية والمعملية حتى يوم 17 يونيو الجاري، على أن يبدأ الطلاب الامتحانات التحريرية من يوم 19 من نفس الشهر وحتى 1 يوليو المقبل، ورقيا في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، مشيرا إلى أنّ الطلاب المصابين بفيروس كورونا سيتم تأجيل امتحاناتهم وعقدها في الدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم الطلاب المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا وقت عقد امتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح مجاهد، بأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستعقد في 3081 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية ودورات المياه وتعقيم وتطهير المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال مجاهد لـ«الوطن»، إنّه سيتم خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، تسكين نحو 14 طالبا بكل لجنة فرعية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أن امتحانات الدبلومات الفنية لن تؤجل حال ساءت الأوضاع بسبب تفشي كورونا، وذلك بسبب اتخاذ وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية للطلاب والمعلمين، لتوفير الحماية الكاملة لهم.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أنه خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، سيتم تخصيص غرفتين عزل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية، تحسبا لظهور أي حالة يشتبه في إصاباتها بكورونا من قبل الطلاب أو القائمين على الامتحانات، موضحا أنه في حال إصابة أي طالب أثناء سير الامتحانات بفيروس كورونا ستؤجل امتحاناته للدور الثاني بالدرجات كاملة، مع تقديم جميع المستندات التي تثبت إصابته بالفيروس وقت الامتحانات، مؤكدا على أنه لن يتم عمل لجان خاصة للطلاب المصابين بكورونا في امتحانات الدبلومات الفنية 2021.