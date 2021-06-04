سفراء الـ«OIF»: إطلاق مجلس تعزيز الفرانكوفونية بالكويت

أعلن سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية «OIF»، المعتمدون لدى الكويت، أمس، إنشاء مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت، حيث عقد المجلس أمس، أولى جمعياته العمومية برعاية الشيخ ناصر المحمد الصباح، وتقدّم أعضاء المجلس بالشكر للمحمد على قبوله الرئاسة الفخرية للمجلس وافتتاح أول جمعية عمومية، انتخب خلالها الأعضاء اللجنة الإدارية للعامين المقبلين، وتضم «الأرجنتين وكندا وفرنسا ولبنان وتونس».

وشدد المحمد في رسالة ملهمة ألقاها باللغة الفرنسية علي أهمية الفرانكوفونية واللغة الفرنسية في الكويت واهتمام الدولة بتعزيز تعلّم هذه اللغة التي تسهم في إثراء ثقافة البلاد وسكانها، مشيرا للحاجة إلى إنشاء مجلس مثل مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت من أجل تقديم الدعم وضمان استمرار تعلّم اللغة الفرنسية في الكويت.

وحدد أهمية مصاحبة هذا الدعم التربوي ببرنامج ثقافي من أجل تعزيز التبادل والممارسة اليومية للفرنسية، كامتداد لاحتفالات الفرانكوفونية التي تقام كل عام في الكويت، وتشجيع تبادل أفكار وإقامة علاقات بين الفرانكوفونية والكويتيين.