عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بأحد المجمعات التجارية في الكويت

سيطرت فرق قوة الإطفاء العام الكويتية، على حريق اندلع مساء الخميس، في «كسوة الواجهة الخارجية» لأحد المجمعات التجارية بمنطقة حولي، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بيان صحفي، أن مراكز إطفاء حولي والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بواجهة المجمع التجاري الكائن في منطقة حولي بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائري الثالث، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأفادت أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية إلا أن عددا من المركبات المتوقفة في مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها، في حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.