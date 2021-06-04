عمر عصر عن تتويجه ببطولة «ديسولدورف ماسترز»: أتمنى الحصول على ميدالية أولمبية

أعرب عمر عصر لاعب تنس الطاولة، عن سعادته بتتويجه ببطولة ديسولدورف ماسترز، لتنس الطاولة لعام 2021، قائلًا إنه يحاول أن يكون على أتم الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستنظمها اليابان في صيف العام الجاري، وشدد على أنه يتمنى الحصول على ميدالية أولمبية.

وأضاف عصر، في لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «حاولت دائمًا الاستمرار في الحفاظ على لياقتي البدنية طيلة الفترة الماضية رغم تحديات فيروس كورونا التي أدت إلى إغلاق الصالات المغلقة التي نتدرب فيها، وتدربت مع مدربين ذوي خبرات كبيرة في التدريبات البدنية وعملت على تحسين السرعة والتحمل وهو ما لم أكن أعمل على تطويره في نفسه في الفترات العادية».

وتابع: «بعد استئناف النشاط وجدت أنني أنفذ حركات كثيرة لم أكن أستطع تنفيذها من قبل بسبب التدريبات التي خضعت لها، اما بطولة ديسولدورف ماسترز فقد كانت مؤشرا إيجابيا قبل المشاركة في الألعاب الأولمبية، كما شارك فيها عدد من المصنفين الأوائل على العالم، فضلًا عن مشاركة صاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو».

وحول تعرضه للإيقاف في وقت سابق، قال: «انا محترف في ألمانيا، واللاعب المحترف قد تحدث بينه وبين الإدارة المسؤولة عن اللعبة في مصر بعض الاختلافات بسبب اختلاف الاحتياجات، لكن الإيقاف لم يستمر أكثر من 4 أشهر وتوصلنا إلى حل وسط، وأصبحت مصنفا ضمن أول 20 لاعبا على مستوى العالم».

وأكد أنه مر بتجارب كثيرة واستطاع أن يتعلم منها، وأصبح يعمل في أجواء أكثر هدوء، موجهًا التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تواصلهما معه في ألمانيا مؤخرًا.