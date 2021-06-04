غدا.. الدقهلية تستأنف امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يواصل أكثر من 109 آلاف طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي«الشهادة الإعدادية»، بمحافظة الدقهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية، غدا، وتستمر الامتحانات حتى يوم الإثنين المقبل، بعد أن انتهى الطلاب من آداء امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والعلوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة والحرص على عدم وجود عدد كبير من الطلاب داخل كل لجنة ووجود مسافات كبيرة بين المقاعد وبعضها.

اتخاذ الإجراءات الاحترزاية داخل اللجان

وقال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان مع التنبيه بضرورة ارتداء الكمام و التباعد الاجتماعي و تقليل أعداد الطلاب باللجان، وتعقيم اللجان عقب كل امتحان، وتستمر الإمتحانات بتلك الإجراءات حتى يوم 7/6/2021، وشدد على ضرورة قياس درجة الحرارة للطلاب قبل بدء الامتحان وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان.

تشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية

وأكد تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية و17 غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية بمحافظة الدقهلية لحل أي مشكلة طارئة فور حدوثها، وكذلك تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لإتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية لتأمين اللجان الامتحانية؛ وتم التنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية بضرورة تواجد زائرة صحية، أو طبيب داخل لجان الامتحانات لإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية داخل لجان الامتحانات .

وأضاف أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الإمتحانات يبلغ 109 ألف طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات في 17 إدارة تعليمية، ويصل إجمالي عدد المراقبين على مستوى اللجان 3 آلاف مراقب في 646 لجنة، وأنه تم تطعيم كافة المراقبين على مستوى الإدارات التعليمية باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا بالتعاون والتنسيق الكامل بين مديرية الصحة بالدقهلية قبل بدء الامتحانات بيومين حافظا على سلامة وصحة وحياة الجميع حياة الجميع.