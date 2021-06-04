اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق «شبرا الخيمة، بهتيم»، نظرًا لقيامها بإنهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 4 يونيو الجاري، وحتى الساعة السادسة فجر السبت 5 من نفس الشهر.

وتهيب الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.