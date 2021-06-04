10528 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10528 طنًا، تشمل: 100 طن مخلفات بنجر، 1855 طن رمل، 1253 طن داي أمونيوم، و7320 طن مولاس.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54650 طنًا، تشمل: 2313 طن خشب زان، 737 طن ألواح فيبر، 20794 طن ذرة، 940 طن حديد، 12758 طن فول، 15300 طن خردة، و1808 طن صودا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات «بازلاء وجزر وخرشوف وخضار مشكل مجمد»، وحاصلات زراعية «بصل وبرسيم حجازي، أعشاب وشمر، وحبة البركة، وسمسم وروزماري وينسون»، وفواكه «برتقال وعنب وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وأمريكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وكرواتيا وسلوفينيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 309 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1721 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 160933 طنًا.

ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 53745 طنًا، وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2703 أطنان قمح متجهة إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5033 شاحنة.