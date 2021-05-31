ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال عملاقة في طريقها للكويت

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت 25 سفينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، من ضمنهم الناقلة العملاقة «باتريس»، التي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 295 متراً، وعرضها 47 متراً، ومن المقرر تحميلها بشحنة من الغاز المسال، تصل إلى 66 ألف طن، في طريقها إلى الكويت.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة الميناء، عملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط، خلال الساعات الـ24 الماضية، 34931 طناً، تشمل 2280 طن فوسفات، و13145 طن يوريا، و11333 طن رمل، و3400 طن مخلفات علف بنجر، و2273 طن كسب صويا، و2500 طن مولاس.

أما حركة الوارد من البضائع العامة، فقد بلغت 20583 طناً، تشمل 594 طن أبلاكاش، و1039 طن خشب زان، و7000 طن ذرة، و2177 طن قمح، و4430 طن حديد، و 3500 طن فول، و400 طن خردة، و1443 طن صودا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (فاصوليا وفلفل وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وسمسم وريحان)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وكرواتيا ومالطا وإيطاليا وسنغافورة والصين والهند وبنجلاديش وسريلانكا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2264 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175953 طناً، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64999 طناً، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4909 شاحنات.