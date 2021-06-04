ممنوع من الزيارة.. آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

كشفت ايناس فهمي، ابنة شقيقة الفنان شريف دسوقي، تفاصيل الحالة الصحية له، مؤكدة أن «سبعبع» يتمتع حاليًا بصحة نفسية أفضل، موضحة أن الفنان الكوميدي يتواجد حاليًا في مستشفى للتأهيل النفسي بالقاهرة، للخوض للعلاج عقب بتر قدمه.

وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، «تم منع الزيارة عنه بأمر الاطباء، ولا نعلم حتى الآن موعد السماح لنا بزيارته، ولكن أبلغنا الأطباء أن حالته النفسية مستقرة، وفي تحسن للافضل».

شريف دسوقي: «أنا فرحان جدا.. ومتأسف لعدم الرد»

وكان حرص شريف دسوقي علي طمأنت متابعية عبر «فيسبوك» على حالته الصحية، حيث كتب منشورًا، اليوم، يطمأن فيه الجمهور، عقب دخوله مستشفى للتأهيل النفسي قائلا: «أنا فرحان جدًا، بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسايل اللي اتبعت على الصفحة، في أسبوع واحد اكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي، أنا بحبكوا جدًا، وآسف مرة تانية لو تأخرت في الرد».

بتر قدم شريف دسوقي

يذكر أنه في 25 مايو الماضي، أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها بـ«فيسبوك» بتر الفنان شريف دسوقي لقدمة بعد خضوعة لعمليه جراحية قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصًا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وطمأنت «بدرية» جمهور دسوقي خلال منشور آخر قائلة: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي «سبعبع» كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».

وقد اشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى.