آخر أخبار الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي.. منع الزيارات عنه

يتطلع الجمهور، لمعرفة آخر أخبار الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعدما أجرى عملية بتر ساق قدمه اليسرى، الأسبوع الماضي، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

وكشف طارق دسوقي، شقيق شريف دسوقي، لـ«الوطن»، آخر أخبار الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، مؤكدًا أنّ حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بينما لا يزال يُجري بعض الفحوصات الطبية بشأن الاطمئنان على العملية.

واستكمل طارق دسوقي، آخر أخبار الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، موضحًا أنّ حالته النفسية تشهد تحسنًا كبيرًا، لكنه سيبدأ جلسات التأهيل النفسية نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أنه سيُجرى نقله من مستشفى دار الشفاء إلى آخر.

وتابع حول آخر أخبار الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، مؤكدًا أنّ الفريق الطبي المُعالج له، قرر منع الزيارات نهائيًا عنه، لا سيما بعد توافد عدد من الفنانين لزيارته خلال الأيام الماضية.

ماما حامل

ويطل الفنان شريف دسوقي على الجمهور خلال الأيام المقبلة، في أكثر من عمل سينمائي شارك به قبل إجراء عملية بتر قدمه التي خضع لها الأسبوع الماضي، ومن أول تلك الأعمال التي سيشاهدها الجمهور فيلم «ماما حامل» الذي تعود به الفنانة ليلى علوي للسينما بعد غياب 4 سنوات.

ويظهر «دسوقي» خلال الفيلم كضيف شرف، ويؤدي دور طبيب نساء يخبر محمد سلام بأن والدته، التي تقوم بدورها ليلى علوي، حامل في توأم، وهو ما يقلب الأمور رأسًا على عقب، وظهر «دسوقي» خلال البرومو الدعائي للفيلم، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 يونيو المقبل.

وكان يعيش الفنان شريف دسوقي حالة من النشاط الفني قبل الأزمة الصحية التي ألمت به الفترة الأخيرة، حيث شارك في أكثر من عمل فني ولكنه لم يظهر سوى ضيف شرف في أحد حلقات مسلسل «نجيب زاهي زركش» للنجم يحيى الفخراني في سباق الدراما الرمضانية 2021، إضافة إلى فيلم «ثانية واحدة» المعروض في موسم عيد الفطر السينمائي.