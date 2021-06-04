جهاز تنمية المشروعات: أنجزنا في 7 سنوات ما كنا نحققه في 24 عاما

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يكن يلاقي الاهتمام الكافي به من الحكومات المتعاقبة على مصر حتى وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم واهتمامه بالقطاع، وفيه جرى ضخ 32 مليار جنيه، ما نجح في توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل.

وأضاف «عبدالملك»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما جرى إنجازه خلال الـ7 سنوات الماضية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يستغرق 24 عاما، حيث جرى ضخ المليارات لإنجاز 1.2 مليون مشروع قائم وجديد.

وأوضح أن فرص العمل التي وفرها الجهاز ووصلت لـ2 مليون فرصة عمل، جرى توزيعهم جغرافيا بجميع محافظات الجمهورية، حتى وصلت التمويلات لكافة محافظات مصر، وحظيت محافظات الصعيد على الاهتمام الأكبر من تلك المشروعات بواقع 44% من حجم التمويل، «صعيد مصر كان بيشتكي وبيعاني من عدم اهتمام الدولة بيه ودلوقتي بقى فيه اهتمام شديد».

وأكد أن دور الجهاز يكمن في تدريب أصحاب المشروعات لمدة 6 أيام حتى يتعلم كل ما يخص مشروعه، وفي تلك الفترة يجري عقد دراسات تسويقية وإنتاجية واقتصادية، ومن ثم الانتقال لتأسيس قانوني لتلك المشروعات عبر شباك واحد موجود بصندوق تطوير المشروعات، لافتا إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020 يعتبر ثورة في عالم القوانين، ويصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، حيث تقوم فلسفة القانون على حل مشاكل أصحاب هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه خلال الـ7 سنوات الماضية جرى عقد مجمعات صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بـ7 محافظات مصرية وبأسعار تسمح بالتأجير والامتلاك، كما أن هناك مجمعات مخصصة للبتروكيماويات وصناعة الأثاث.

وتابع: «خلال الـ6 سنوات الماضية تم إقامة 870 معرض حضره أكثر من 14 ألف عارض بتصنيع مصري وتم البيع في تلك المعارض بـ360 مليون جنيه».

واختتم: «مبادرة حياة كريمة تعمل على تغيير وجه الريف المصري، وخلال الـ3 سنوات المقبلة لدينا خطة طموحة بالمشاركة مع كافة الوزارات لتطوير الريف المصري، وخطتنا إجراء تنمية سريعة ومجمعات صناعية في القرى وليس عواصم المحافظات».