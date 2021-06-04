بسمة وهبة لـ كهربا: «الحمد لله إنها في الحديد.. شكل الصورة مفزع »

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو وجهت خلاله رسالة إلى اللاعب محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، بعد الحادث الذي تعرض له، قائلة: «الحمدالله إنها جات في الحديد يا كهربا».

بسمة وهبة: منظر العربية «مفزع»

وأضافت «وهبة»، في الفيديو الذي نشرته على موقع نشر الفيديوهات «إنستجرام»: «الواحد صحي الصبح، على خبر حادثة كهربا، وهي أزعجتني جدا، وأنا بحب كهربا جدا وبعتبره زي ابني، وموضوع الحوادث ده الواحد بيخاف منه قوي، ومنظر العربية اللي شوفناها مفزع، سبحان الله، والحمد لله إنها جات في الحديد يا حبيبي».

وتابعت: «أنا بطلبك تلفونك مغلق، واللي يعرف يطمنا على كهربا يا جماعة يطمنا بعد شكل الصورة المفزع اللي شوفناه، ويا شباب اللي معاه عربية وبيسوق خلوا بالكم من السرعة».

تفاصيل حادث كهربا

وكان محمود عبد المنعم كهربا، نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أظهرت حجم الضرر الذي لحق بسيارته، وعلق عليها قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء».

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة اللاعب، قائلا إنه بحالة جيدة، ولم يتعرض لأي مكروه، موضحًا أن السيارة هي التي يوجد بها تلفيات جراء الحادث الذي وقع اليوم.

وأكد مدير الكرة: «لا يوجد ما يدعو للقلق والأمور بخير»، لافتًا إلى أن الحادث كان بسيطًا، واللاعب عاد لمنزله بشكل طبيعي، منوهًا بأن الحادث وقع على طريق الساحل الشمالي، بعد توجه اللاعب لقضاء إجازته.