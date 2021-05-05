تعرف على ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم: كاتب كبير

تستأنف حلقة جديدة من برنامج العرافة تقديم بسمة وهبة على شاشة قناة المحور في الساعة 7.30 مساء اليوم، تقديم ضيف جديد ومواجهته بعدد من الأسئلة الصعبة والأسرار الخفية.

مفيد فوزي ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم

ويستقبل برنامج العرافة للمذيعة بسمة وهبة، الكاتب والمحاور مفيد فوزي، والذي يتحدث فيه عن الخطايا السبعة منها الكذب والغرور، والأزمات التي خاضها طيلة مشواره المهني، وتصريحاته الجريئة.

ويقوم برنامج العرافة على توجيه عدد من التساؤلات الصعبة والمحرجة لضيف الحلقة وتاتي إجاباتهم مابين الافتعال الزائد أوالدبلوماسية المنمقة أوالصراحة الشديدة، فضلًا عن عرض مقاطع من لقاءات أشخاص في حياتهم أو أشخاص لديهم مشاكل معهم ليقوموا بالتعليق عليها.

وأمام ضيوف البرنامج تظهر العرافة التي تواجههم ببعض الأسرار والخفايا وكواليس حدثت في حياتهم لايعرفها أحد عنهم غيرهم، وعليهم أن يقوموا بالرد وتوضيح تفاصيل هذه الأسرار.

وفي نهاية حلقة برنامج العرافة توجد فقرة القاضية ممكن توجه خلالها المذيعة بسمة وهبة صورة لضيف الحلقة لتوجيه رسالة لها، اوفيديو خاص للتعليق عليها كما حدث مع المطرب سعد الصغير الذي رفض عرض الفيديو ورفض استكمال الحلقة منزعجا من الفيديو واصفًا إياه بأنه خراب بيوت.

ومن ضيوف برنامج العرافة الملحن حلمي بكر، الفنان إيمان البحر درويش، سعد الصغير، المخرج محمد سامي، ريم البارودي، شريف إكرامي، شادي محمد، إبراهيم سعيد.