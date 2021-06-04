ضيوفه من العلماء إلى الفلاحين.. «حدوتة مصرية» نموذج للإعلام الهادف

استضاف برنامج «حدوتة مصرية»، الذي يبث عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، منذ بداية العام الحالي، عددا من مشاهير ونخب المجتمع، من مختلف الطوائف والفئات، بداية من العلماء والمثقفين، إلى الفلاحين والعمال، وغيرهم من فئات المجتمع المصري.

وحل على البرنامج كل من: الدكتور محمد غني، الدكتور أحمد عكاشة، الدكتور هاني النقراشي، الدكتور رشاد برسوم، الدكتور سعد نصار، الدكتور محمد عبدالوهاب، الدكتور أسامة حمدي، الدكتور صلاح عبية، الدكتور مصطفى كامل، والعالمتين الراحلتين الدكتورة فينس كامل جودة، والدكتورة فرحة الشناوي.

كما استضاف البرنامج الحاج عفيفي نايل، والحاجة فايزة عويس أفضل فلاح وفلاحة، و«أم حسن» ماسحة الأحذية التي ربت 5 أطفال يتامى، حتى تخرجوا من كليات القمة، وبعض السيدات اللاتي يعملن في الطب البيطري ومهنة الصيد وجمع القمامة، ووزير الغلابة، المهندس حسب الله الكفراوي، أعظم وزير إسكان، وأيضا الشهيد الحي اللواء مجدي شحاته، واللواء محمد علي بلال، بطل حرب أكتوبر، والمهندس أيمن المغربي، صاحب التجربة الناجحة في زراعة الصحراء بسيناء.

من جانبه، كشف الإذاعي أحمد إبراهيم، مقدم البرنامج، أن البرنامج يسلط الضوء على كل من يقدم خدمات جليلة إلى هذا البلد، كما يركز على القيم المهمة، مثل الوفاء والتسامح والعمل والعلم، لكي يقدم نماذجا تمثل قدوة للشباب وتعطيهم طاقة إيجابية.

ولفت إلى أن الإذاعية المبدعة إيناس جوهر، هي صاحبة الصوت في مقدمة وخاتمة وفواصل البرنامج، مشددا على أن الحلقات المقبلة سوف تشهد تسليط الضوء على المؤسسات الناجحة وبعض الشخصيات الراحلة التي أفنت حياتها في خدمة بلدها، مثل الدكتور إبراهيم بدران، طبيب الفقراء، وزير الصحة الأسبق، والعالم الدكتور أحمد زويل، والدكتور عبدالسلام جمعة أبو القمح، والمناضل البدري فرغلي، وغيرهم من الشخصيات المصرية المحترمة.

ومن المقرر أن يذاع البرنامح في العاشرة مساء الخميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.

يذكر، أن أحمد إبراهيم، شغل منصب المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، ثم كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للإعلام، وحاليا مستشار وزير الزراعة للإعلام، ومدير عام التنسيق والمتابعة بالإذاعة، وقدم العديد من البرامج الخدمية والتنموية الهادفة مثل «سلامتك على الطريق»، و«إزاي نحب مصر»، «مصر بكرة»، «صفحات من حياتي»، «الحقيقة فين»، «الحلم المصري»، «طلب إحاطة»، إضافة إلى أنه كاتب مقال رأي في بعض الصحف والمواقع مثل «الوطن»، «فيتو»، «صوت الأمة»، «الدستور».