شريف مدكور: محدش يطلب مني فلوس سلف.. على قد لحافك مد رجليك

أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن استيائه الشديد لطلب بعض الأشخاص منه اقتراض الأموال، حيث ازدادت تلك الطلبات منه خلال الأيام الماضية، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صباح الخير.. يا ريت محدش يبعت يطلب مني إنه يستلف فلوس عشان أنا ضد الموضوع ده.. أنا عارف إن الحياه صعبة بس على قد لحافك مد رجليك.. شكرا».

وكان الإعلامي شريف مدكور، أعلن أنه حصل على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، وسوف يحصل على الجرعة الثانية بعد فترة، مشددًا على أنه يثق في وزارة الصحة، لأن أي لقاح يدخل إلى مصر يكون معتمدًا منها.

شريف مدكور يحصل على لقاح كورونا

وأضاف «مدكور» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم، أنه بالنسبة للذين يخافون من الحصول على اللقاح عليهم أن يتذكروا منذ عام مضى، وانتظار ظهور اللقاح، مؤكدًا: «أهو اللقاح طلع، وآمن، وأنا أخدت جرعة ولم يحدث لي أي مضاعفات، يادوب نمت زيادة شوية»، مشددا على أن اللقاح بالمجان، وليس بـ«الواسطة أو مجاملة».

وتابع الإعلامي، أنه لم يظهر عليه أي أعراض مثل السخونة وغيرها، وحتى لم يشعر بوخز الإبرة، مناشدًا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يحصلوا على اللقاح.

ورد على الذين يقولون إنه صغير في السن ومع ذلك حصل على اللقاح، قائلًا: «أنا عمري 48 سنة، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، ولم أحصل على اللقاح بالواسطة، ولكني تحدثت على الخط الساخن مثل أي شخص آخر، وحصلوا مني على البيانات الخاصة بي، منذ أكثر من أسبوعين، ثم أرسلوا لي رسالة على الهاتف، وتم إرسال رسالة أخرى له بموعد ومكان التطعيم المخصص له، وفي نفس اليوم الذي حصل فيه على اللقاح وصلت له رسالة على الهاتف للتذكرة».