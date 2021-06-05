نورهان لـ أشرف زكي بعد تدخله لحل أزمتها مع منتج: «مغلباك معايا»

قدمت الفنانة نورهان، الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تدخله السريع في حل أزمتها مع منتج مسلسلها الجديد «اللغز» محروس المصري.

نورهان تستغيث بنقيب الممثلين بسبب «اللغز»

وكتبت «نورهان» في منشور لها عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «تم التواصل مع النقابة وتدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف زكي، أخي وزوج أختي».

وتابعت : «مغلباك معايا دايمًا بقلة حرصي في توقيع العقود وسذاجتي المعهودة، مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق ولكني أعدك إني أحاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني».

واختتمت نورهان رسالتها بقولها: «نقيبي وافتخر، الحمد لله شكرًا لدعمكم جميعًا».

نورهان تتعرض للتهديد

كانت نورهان قد نشرت تهديدها من منتج مسلسل كانت بدأت تصويره منذ 4 أشهر قبل رمضان الماضي، مشيرة إلى أجواء التصوير كانت صعبة للغاية، وانتهت من تصوير نحو 95% من مشاهدها دون أن تتقاضى أجرها.

وأوضحت نورهان، أنها كان يتبقى لها يوم واحد في التصوير، ولم تحصل على مستحقاتها المالية رغم الوعود التي تتلقاها، موضحة أنها قبل آخر يوم تصوير طلبت مستحقاتها المالية، ولم تحصل عليها، رغم أنها وقعت على عقد المشاركة في المسلسل بنصف أجرها فقط.

وأشارت إلى أن المنتج هدد بأنه سيعرض دورها على الفنانة رانيا يوسف، وأنه تثق في أنها لن تقبل ذلك، مستنكرة كيف سيكلف المنتج نفسه حوالي مليون جنية مصاريف إعادة تصوير مشاهدها التي صورتها بالفعل، مضيفة ساخرة: «مليون جنيه قصاد الـ3جنيه وربع بتوعي».

المنتج: طالبت بحفظ حقي واستكمال التصوير

وهو الأمر الذى نفاه المنتج، مؤكدًا عبر حسابه على موقع «فيسبوك» بعدم وجود أي تهديد، موضحًا أن كل ما طالبها به هو استكمال التصوير ونزولا على رغبتها في الحصول دفعة أخرى من أجرها عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ 5 أيام المتبقية فقط ليحفظ حقه أما إذا رفضت فلها مطلق الحرية في الاعتذار عن العمل، ما يترتب عليه خسارتها بطولة أول مسلسل في حياتها الفنية والتي بدأت منذ أكثر من عشرين عاما.

أبطال مسلسل اللغز

يذكر أن مسلسل اللغز بطولة نورهان شعيب، محمد نجاتي، سميرة صدقي، نهى رأفت، إكرامي هجرس، ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون مسرحية، وهو من إنتاج شركة رمسيس الحديثة، وتاليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان.