«فودة»: تطوير قرية الجبيل بطور سيناء.. والانتهاء من محطة الصرف الصحي

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى وضع قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء في التخطيط العام للمدينة، لتصبح قرية نموذجية على مستوى مصر، من خلال خطة كبيرة تتبناها المحافظة، لإعادة تخطيط القرية الصغيرة التي تقع على سواحل خليج السويس.

إنشاء 182 وحدة من الإسكان البدوي

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى إنشاء ما يقرب من 182 وحدة من الإسكان البدوي لمواطني مدينة الطور، وتسليمها لشباب القبائل البدوية، طبقًا لضوابط وشروط المحافظة بأسعار رمزية.

تطوير نحو 62 وحدة سكنية

وأشار «فودة» إلى أن هناك إحدى شركات القطاع الخاص، ستساعد في تطوير نحو 62 وحدة سكنية لتطوير المنطقة، إضافة إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، وربط القرية بالكامل عليها، لتصبح قرية الجبيل أولى القرى بالمحافظة التي جرى ربطها على شبكة صرف صحي جديدة ومحطة معالجة.

إنشاء طريق مزدوج يربط بين القرية والبيوت البدوية

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء طريق مزدوج يربط بين القرية والبيوت البدوية بطول 2 كيلو متر، وربطه أيضًا بالطريق الرئيسي، ومن المقرر افتتاحه هذا العام، إضافة إلى تسليم الإسكان الجديد للشباب الذي بني من طابقين.

وقال «فودة» إن هناك حملة لتمهيد الطرق التي تربط بين المزارع بالقرية، وتمهيد الطريق الرابط بين شاطئ قرية الجبيل والـ 60 منزلا بدويا، ودار المناسبات الجديدة، وعدد من المزارع بعرض 6 أمتار، والانتهاء من تطوير طريق مدخل القرية، وتطوير ورصف عدد من الطرق الداخلية بها، وإنشاء سور حول المقابر التي تقع داخل الكتلة السكنية بالمدينة، بتكلفة تتخطى 8 ملايين جنيه، إضافة إلى ازدواج طريق الجبيل الجديد، وتركيب خط طرد محطة صرف صحي بالقرية.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به إيناس سمير، نائب المحافظة، من أجل تطوير المنطقة العشوائية بالقرية، ونقل المواطنين للسكن الجديد الذي بني على طراز فريد من نوعه.