تخصيص أتوبيسات مجانا لنقل المعلمين للجان امتحانات الإعدادية بمطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تشغيل الأتوبيسات التابعة لمشروع نقل الركاب مجانًا لنقل المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وامتحانات الدبلومات الفنية، المقرر انطلاقها من صباح غد السبت، بمدينة مرسى مطروح إلى مقار اللجان الامتحانية، في مدينة رأس الحكمة شرق مطروح، وإدارات سيدي براني، والضبعة، والنجيلة غرب مطروح، ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المنظومة التعليمية، ضمانا لتحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان، ووصول المعلمين للمدارس والقيام بأعمال الامتحانات على أكمل وجه في أجواء مناسبة يسودها الجدية والانضباط والالتزام.

أتوبيسات لنقل المعلمين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدن البعيدة

أكد محافظ مطروح توفير وسيلة مواصلات لنقل جميع المعلمين العاملين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح، من مدينة مرسى مطروح إلى المدن الخارجية شرق وغرب المدينة، ذهابا وإيابا، لبعد المسافات، وتصل إلى 280 كيلومتر من مطروح إلى سيدي براني، خلال رحلتي السفر والعودة، خاصة وأن مطروح محافظة مترامية الأطراف.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للمحافظ لدعمه المتواصل لمديرية التربية والتعليم، مثمنا في السياق نفسه، مجهودات اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، للتنسيق المثمر والتعاون المشترك مع تعليم مطروح، لتيسير وتشغيل الأوتوبيسات، مع انطلاق الامتحانات من أمام موقف الأوتوبيسات وسط مدينة مرسى مطروح.

تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات

أكد وزكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن جميع اللجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، ولجان امتحانات الدبلومات، في الإدارات والقطاعات التعليمية، وقدم سلامة الشكر للدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومسؤولي الحملة الميكانيكية والمطبعة السرية بتعليم مطروح، تقديرًا للمجهود المبذولة والأداء الفعال، خلال المرحلة الاستعدادية ومتابعة التجهيزات الأخيرة، قبل انطلاق امتحانات الإعدادية والامتحان العملي للدبلومات الفنية بكل نوعياتها وتخصصاتها.