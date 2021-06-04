البابا تواضروس: «تحقيق السلام في القدس خيار لا بديل عنه»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه من المؤسف أن تكون مدينة القدس المقدسة التي تحمل اسم مدينة السلام، مسرحا لصراعات دامية عبر الأزمنة، مشيرا إلى أن تحقيق السلام للقدس خيار لا بديل عنه.

البابا: السلام لا يتحقق الا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف البابا في افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصادر اليوم: «السلام في القدس لا يتحقق إلا باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، والسلام الحقيقي لن يصبح واقعا ما لم يتوقف العداء والاعتداء، وأن يتوقف العنف والصراع والتهديد بكل صوره وأشكاله».

وتابع البابا: «على مستوى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن قضية القدس وقضية فلسطين كانتا وماتزالان حاضرتين في ضميرها منذ البداية ومنها الجهود التي بذلها ويبذلها بطاركة الكنيسة ومطارنتها وأساقفتها وكذلك أقباط مصر وأقباط القدس كل في تخصصه في المحافل الدولية ومع الهيئات العالمية والمعنية بالأمر».

تاريخ الوجود القبطي بالقدس

وأردف البابا: «وموقف الكنيسة القبطية الثابت والراسخ في هذه القضية هو الدعوة لارساء سلام شامل وعادل ودائم، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكل شعوب المنطقة، بما يحقق التعايش السلمي المشترك».

وتحدث البابا في الافتتاحية عن تاريخ الوجود القبطي بالقدس، مشيرا إلى أنه تمتد العلاقة بين الأقباط المصريين والقدس إلى القرن الرابع الميلادي، عند حضورهم تدشين كنيسة القيامة على يد الملكة هيلانة، وعاش الأقباط في حارة النصارى بالقدس، ويمتلكون مكانا في كنيسة القيامة كغيرهم من الطوائف المسيحية القديمة الموجودة في مدينة القدس.

وأشار البابا تواضروس إلى أن مدينة القدس لها مكانة دينية كبيرة في قلب كل مسيحي، فهي المدينة المقدسة التي عاش فيها السيد المسيح وشهدت أهم الأحداث في حياته، وبها أماكن دينية مقدسة تشمل الأماكن التي ارتبطت بخدمة السيد المسيح ومعجزاته.