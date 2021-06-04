«تشوه وجهها وتنازلت عن حقها».. حكاية إسراء عماد خلال 60 يوما

إسراء عماد، تصدر هذا الاسم مواقع البحث وتريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيس بوك»، خلال أشهر قليلة، بعد تعرضها للعنف من قبل زوجها، وضرب مبرح أدى إلى الشروع في قتلها وتشويه وجهها وتدمير عظامها.

حكاية إسراء عماد ضحية زوجها

إسراء عماد تمكنت من كسب تعاطف المصريين، وأصبحت حديث المواطنين في الإسكندرية وخارجها، ونموذجا للعنف الزوجي، واصطفاف الأمن والنيابة والمجتمع معها، وقدموا بلاغا ضد زوجها عقب وصولها إلى المستشفى، بأنه تسبب في إحداث إصابات وجروح لها، وبعد حبس زوجها لأكثر من 60 يوما في قسم الشرطة، إلا أن «إسراء عماد» قررت بأن تفاجأ كل من تعاطفوا معها، وتنازلت عن قضيتها التي رفعتها ضده، وأسدلت الستار عليها قبل أن تحكم المحكمة في القضية.

قصة إسراء عماد وزوجها

إسراء عماد البالغة من العمر 19 عاماً، أدلت باعترافات كاملة أمام النيابة العامة، خاصة مع بدء التحقيقات معها، حصلت «الوطن» على نص التحقيقات في قضية الاعتداء بالضرب بالأسلحة البيضاء على فتاة الإسكندرية إسراء عماد، من قبل زوجها، في المحضر رقم 11786 لسنة 2021 جنح اول المنتزه.

وكانت الضحية، أصيبت بجروح غائرة وقطعية في الوجه والصدر والرأس على يد زوجها، الأمر الذي جعلها في حالة حرجة بين الحياة والموت في أثناء رقودها فوق أحد أسرة العناية المركزة بمستشفى شرق المدينة، بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لكنها تعافت مؤخرًا.

وكشفت التحقيقات أن إسراء عماد تزوجت عرفيًا من «ميدو» وقت أن كانت قاصرا وعمرها 16 سنة، قبل أن يتم تحويل عقد الزواج إلى شرعي، عندما بلغت السن القانونية للزواج، وأثمر زوجهما عن طفلهما «آدم»، عمره أقل من سنة، وأن الخلافات الزوجية دبت بينهما قبل الحادث بقرابة 60 يومًا، وتركت خلالها منزل الزوجية، وأقامت في منزل أسرتها حتى تطور الخلاف بينهما، وانتهى بجريمة الشروع في القتل.

أم إسراء عماد ووالدة زوجها ضرتان

والدة المتهم «ميدو» ووالدة زوجته «إسراء» ضرتان متزوجتان من رجل واحد، وأن والد «ميدو» تزوج والدة إسراء، منذ عدة سنوات، عندما تعرف عليها وكانت مطلقة ولديها ابنتان هما «إسراء ودنيا»، وأن زواجهما بقى لعدة سنوات، وأنجب منها طفلًا، واستمر زواجهما حتى زواج نجله «ميدو» من ابنة زوجته الثانية «إسراء»، وبعدها بأشهر انفصلا، بعد 3 أشهر من انفصاله عن زوجته الأولى والدة «ميدو».

وتبين أن المتهم ذهب إلى منزل زوجته، وأقام معها في منزل أسرتها، لـ 3 سنوات، بغرض الاطمئنان على نجله، وخلال وجوده في المنزل، احتدم بينهما الخلاف، عندما قالت له زوجته: «أنت رجعت تكلم رشا تاني، فقال لها: «مين قالك مفيش حد يعرف الموضوع ده غير حسن صاحبي».

التعدي على إسراء عماد من قبل زوجها

كواليس المشاجرة؛ بعدما نزل المتهم من منزل أسرة زوجته، ذهبت إسراء بطفلها وتركته في محل «كوافير» تمتلكه شقيقتها، وذهبت إلى «ميدو» في شقة الزوجية، فلم تجده وظلت تبحث عنه بمساعدة الجيران حتى عاد لها.

وبحسب التحقيقات، طلب «ميدو» من زوجته عندما شاهدها، الصعود إلى شقة الزوجية، فشاهدتها والدته، وتحدثت في حقها بكلمات أغضبتها، واستشاطت «إسراء» غضبًا، وقالت لزوجها: «هات حقي من أمك، فرد عليها: يعني هموتها.. دي أمي»، فأمسكت «إسراء» بحجر وحاولت كسر زجاج السيارة الخاصة بحماتها، انتقامًا منها فعاجلها «ميدو» بعدة طعنات.

وكان المستشار أشرف المغربي، المحام العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، قرر حبس «محمد. م» زوج إسراء عماد، على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من اتهامات الشروع في قتل زوجته إسراء عماد.