بعد تنازلها عن المحضر.. إخلاء سبيل زوج إسراء عماد بعد 60 يوم حبس

أمر المستشار أشرف المغربى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بإخلاء سبيل زوج «إسراء عماد»، من ديوان القسم، بعد أن حضرت زوجته إلى سراي النيابة وقررت التنازل عن المحضر المحرر ضد زوجها بالشروع فى قتلها وإنقضاء القضية بالتصالح، وأسدلت النيابة العامة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بواقعة إسراء عماد، بعد أكثر من 60 يوما من حدوث الواقعة.

كانت نيابة المنتزة أول برئاسة المستشار، عمر الركايبى رئيس النيابة، بدأت مطلع أبريل الماضي التحقيق فى واقعة اعتداء زوج على زوجته، والمعروفة إعلاميا بواقعة «إسراء عماد»، وإصابتها بجروح وإصابات بالغة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأدلت إسراء عماد، بأقوالها فى التحقيقات مؤكدة وجود خلافات بينها وبين زوجها بسبب تدخل أهله فى حياتهما الخاصة، ما زاد الخلافات بينهما، ويوم الحادث اتفقت معه على العودة الى المنزل وذهبت إليه فى الثالثة صباحا لمصالحته إلا أنها فوجئت بحدوث خلافات بينه وبين والدته بسبب عدم رغبتها فى إتمام الصلح بينهما، وفوجئت باعتداء زوجها عليها بسكين المطبخ وتشويه وجهها، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج .

واتهمت «إسراء»، والدة زوجها وشقيقه بالتحريض على قتلها والتسبب فى إصابتها حيث حرضا المتهم وأمداه بالسكين التى اعتدى بها عليها، وتم إخلاء سبيل حماتها وشقيق زوجها، وفور استكمال أقوال المجنى عليها وبعرض التحقيقات على المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالاسكندرية أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل قبل أن يتم تجديد حبسه 15 يوما .

كان قسم شرطة أول المنتزه ، تلقى إشارة من مستشفى شرق المدينة، بوصول إحدى السيدات مصابة بعدة إصابات في الوجه ومناطق متفرقة من الجسم، وانتقل ضباط المباحث الى المستشفى وتبين أن المصابة تدعى إسراء عماد حبشى 19 سنة ربة منزل، اتهمت زوجها «محمد.م»، 24 سنة ، سائق بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها وقررت فى محضر الشرطة أن السبب خلافات زوجية بينهما .