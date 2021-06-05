تهديدات وحسابات مزيفة وزيارة مقابر.. أهم أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، نرصدها خلال السطور التالية:

تهديدات لنورهان من منتج مسلسلها والنقيب يتدخل

أعلنت الفنانه نورهان عبر «انستجرام» تدخل الدكتور أشرف ذكي نقيب الفنانين لحل أزمتها مع منتج مسلسلها الجديد.

وكتبت نورهان «تم التواصل مع النقابة وتدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف زكي، أخي وزوج أختي، سامحني مغلباك معايا دايما بقلة حرصي في توقيع العقود وسذاجتي المعهودة».

وأضافت «مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق، ولكني أوعدك أني أحاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني، نقيبي وافتخر، الحمد لله شكرا لدعمكم جميعاً».

وكانت نورهان كشفت عن تعرضها للتهديد من منتج مسلسلها الجديد، وذلك عن طريق نشرها لفيديوهات عبر صفحتها الخاصة، عبر «انستجرام» قالت من خلاله بأنها تعاقدت على مسلسل جديد منذ 4 أشهر، وبدأت بالفعل فى تصويره، وقد أنهت ما يقرب من 95% من مشاهدها فى المسلسل، دون أن تحصل على أجرها.

وأضافت الفنانة: «لم أتلق مليمًا واحدًا حتى الأن بسبب مماطلة من المنتج، وفوجئت برسالة منه يهددنى فيها، أما أنا استكمل تصوير بقية المشاهد، أو لم أحصل على أجرى»، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن اتفاقها مع المخرج المنفذ والمنتج الفنى للمسلسل، وأن اتفاقها معهما حول تصوير مسلسل لا تتعدى حلقاته 15 حلقة فقط، وليس لديها أية معلومات عن الـ 30 حلقة، كما أشارت إلى أن منتج العمل هددها أيضَا فى حالة رفضها استئناف التصوير، سيقوم باستبدالها بممثلة أخرى تحصل على أجرها كاملاً.

ياسمين صبري تنفي هجومها على محمد رمضان: حساب مزيف

نفت الفنانة ياسمين صبري عبر تويتر، سخريتها من الفنان محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله.

وكتبت ياسمين قائلة «‏ليس لدي أي حسابات على الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه، مستحيل اتكلم كده مع أو على أي حد».

وقد سخر حساب يحمل اسم ياسمين صبري عبر «فيسبوك» من إعلان الفنان محمد رمضان بخصوص التحفظ على أمواله من خلال فيديو عبر انستجرام الخاص به.

وعلق الحساب المزيف المنسوب لياسمين عبر «فيسبوك» علي فيديو محمد رمضان قائلا: «ضحكتني».

وأعلن الفنان محمد رمضان صباح الخميس، تحفظ أحد البنوك على أمواله، حيث قال ذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على «إنستجرام» قائلا: «صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة».

زيارة ايمي سمير غانم لوالدها في قبره

للجمعة الثانية علي التوالي، حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الراحل سمير غانم عقب صلاة الجمعة، حيث حرصت على الدعاء له وقرأت آيات من القرآن، بالإضافة لتوزيع وجبات صدقة جارية على روحه.

بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد زوجها محمود عبدالعزيز في المقابر

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبدالعزيز الـ75، وذلك من خلال زيارتها لقبره في الإسكندرية، حيث ظهرت بوسي صباح الجمعة، أمام قبر محمود عبدالعزيز، وحرصت على قراءة القرآن والدعاء لزوجها الراحل، مرتدية ملابس سوداء مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.