دموع وقرآن ودعاء.. تفاصيل زيارة إيمي سمير غانم لوالدها في قبره

زارت الفنانة إيمي سمير غانم والدها في أول جمعه له في قبره، بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد، حيث توجه الثنائي عقب صلاة الجمعة إلى مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وفور دخول إيمي مدفن والدها، انهمرت في البكاء بشدة وقرأت الفاتحة وبعض الآيات القرآنية، واستمرت في محادثته والدعاء له فترة طويلة.

ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم منذ أسبوع بعد صراع مع مرض الكلوي بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، حيث انتقلت له عدوى كورونا من دينا ابنته وزوجته دلال عبد العزيز، حيث أصيبا بالفيروس أثناء تصوير مسلسل «عالم موازي»، والذي توقف تصويره بسبب إصابة أبطاله.

وبعد أسبوعين من الإصابة، تدهورت حالة حالة دلال و سمير غانم وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، ليلفظ سمير غانم أنفاسه الأخيرة هناك بعد وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي وإصابته بالفشل الكلوي.

جنازة سمير غانم

وشيع جثمان الفنان سمير غانم الجمعة الماضية من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من النجوم، منهم يسرا وإلهام شاهين ومحمد حماقي وحمادة هلال.

وقال الاعلامي رامي رضوان عن جنازة حماه سمير غانم: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».

وأضاف: «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله. ماكنتش جنازة..كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله».

واختتم: «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب».