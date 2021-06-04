حكاية «مسلم».. تعرض لحادث سير فاستغل مجهولون حالته وسرقوا متعلقاته

رغم صراخ شاب، يستجدي من يساعده بعد حادث كبير تعرض له على طريق «الإسماعيلية السويس الصحراوي»، فإن هناك من بحث عن طريقة لسرقته في جنح الظلام، غير مهتم بحادثه، منتهزًا فرصة الظلام الدامس لسرقة أي شيء يقدر عليه حتى لو كان ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، تحت صرخات الألم، ونزيف المخ في آن واحد.

أصيب الشاب مسلم يحيى سعدوني 20 عاما، في حادث مساء أمس بطريق السويس إثر تصادم دراجة نارية بحاجز خرساني على الطريق.

رحاب: شقيقي في العناية المركزة وحالته صعبة

وقالت شقيقته رحاب، إن سيارة الإسعاف نقلت شقيقها إلى مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي في حالة حرجة بسبب نزيف في المخ.

وأضافت عبر صفحتها علي فيس بوك: «أخويا مسلم شاب من الإسماعيلية 20 سنة وهو شقيقي الوحيد تعرض لحادثة كبيرة على طريق الإسماعيلية السويس، وحالته حرجة جداً وعنده نزيف ومحجوز فى العناية المركزة، الحادث وقع قرب تفريعة قرية سرابيوم بسبب عدم وجود إنارة على الطريق ووجود حواجز أسمنتية بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الطريق».

شقيقته: مجهولون استولوا علي هاتفه ومتعلقاته

وتابعت: «كان راجع من الشغل مع المهندس بتاعه وكان راكب خلفه على الموتوسيكل، وتعرضوا للحادث، وفى ظل ما هم فيه انتهز بعض الناس حالتهم وقاموا بسرقة تليفوناتهم وكل ما معهم من متعلقات شخصية».

وواصلت: «المهندس هو من اتصل علي سيارة الإسعاف لقلة خطورة إصابته مقارنة بشقيقها، الإسعاف نقلته إلى طوارئ مستشفى جامعة قناة السويس ثم تم نقله إلى المستشفى التخصصي».

وطالبت الفتاة المواطنين، الدعاء لشقيقها أن يعود مرة أخرى، والخروج من العناية المركزة بسبب صعوبة حالته الصحية.