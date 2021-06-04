تجديد حبس قاتل عامل مقابر في الإسماعيلية

جددت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز، حبس متهم بقتل عامل مقابر 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشف التحقيقات أن مشادة وقعت بين المتهم ويدعي «عماد.م»، 40 عامًا، والمجني عليه «حسن.م»، 33 سنة، انتهت بطعنة نافذة أودت بحياة الأخير وفر الجاني هاربا.

وكانت منطقة مقابر الشهداء بمنطقة الفردوس بمحافظة الإسماعيلية، شهدت جريمة قتل قبل أسبوع، وعثر الأهالي علي جثمان شاب في الاربعينيات من العمر غارقاً في دمائه، وقال شهود عيان إنهم شاهدو شخصا يقيم قرب المنطقة يدعى «حسن.م»، 33 سنة، يقف مع المجني عليه، ووقعت مشادة بينهما، وأضاف شهود العيان أن المجني عليه يعمل في في نظافة المقابر وتقليم الأشجار وريها بالمياه.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة ثان برئاسة المقدم مروان الطحاوي في تحديد هوية القاتل وتبين أنه من المقيمين بالمنطقة المحيطة للمقابر، وضبطت حملة مكبرة ضمت النقباء محمود عبد الفتاح ومصطفى الهادي ومحمود الخولي وأحمد حسونة ومحمد فرحان المتهم بارتكاب الواقعة في أقل من 10 ساعات تقريباً.

واعترف المتهم بنشوب مشادة بينه وبين المجني عليه تطورت إلي مشاجرة اعتدى فيها علي المجني عليه بسكين وطعنه طعنة نافذة وفر هارباً، وقال المتهم أنه لم يكن يتخيل أن وفاة المجني عليهوأرشد عن مكان سلاح الجريمة.