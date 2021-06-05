إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستوردة من مصر في أول 3 أشهر من 2021

كشف مصدر حكومي مسئول، عن تصدر دولة إيطاليا، لقائمة أكثر الدول التي صدرت مصر لها منتجات خلال الربع الأول من العام الميلادي 2021.

إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستوردة من مصر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الصادرات المصرية إلى إيطاليا شهدت انخفاضاً قدره نحو 15 مليون دولار خلال الفترة من أول يناير حتى أخر مارس 2021، موضحاً أن قيمة الصادرات في «الربع الأول» لـ«روما» سجلت 520 مليونا و97 ألف دولار أمريكي، تحتل بها المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للمنتجات المصرية.

وأوضح المصدر، أن واردات إيطاليا من مصر كانت 535 مليونا و640 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أخر مارس 2020.

تركيا في المرتبة الثانية

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استقبالاً للمنتجات المصرية، لكن على نقيض الصادرات المصرية لإيطاليا، شهد الربع الأول من العام الميلادي الجاري زيادة صادرات مصر إلى «إسطنبول» بنحو 14%.

وقال المصدر، إن صادرات مصر لتركيا بلغت 507.58 مليون دولار أمريكي، مقابل 445 مليونا و150 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أخر مارس 2020.

قفزة في صادرات مصر لأمريكا

ثم جاءت في المركز الثالث بالقائمة «الولايات المتحدة الأمريكية»، والتي سجلت صادرات مصر لها قفزة كبيرة، بزيادة تُقدر بـ27.50% عما كان عليها الحال في الربع الأول من عام 2020.

وحسب المصدر؛ فإن صادرات مصر إلى أمريكا بلغت 503 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بعدما كانت 394.97 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أخر مارس 2020.

كما جاءت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة من مصر، وذلك بمعدل نمو يناهز 17%.

وسجلت تلك الصادرات نحو 458 مليونا و550 ألف دولار أمريكي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 391 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.