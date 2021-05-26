مؤشرات التجارة الخارجية غير البترولية لمصر بأول 4 أشهر من 2021: زيادة الصادرات 11%

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليار و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أنَّ هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

11% زيادة في قيمة الصادرات المصرية غير البترولية وارتفاع طفيف في قيمة الواردات بنسبة 5%

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ الواردات المصرية شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% حيث بلغت قيمتها 23 مليارًا و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليار و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إسماعيل جابر: أمريكا والسعودية وإيطاليا ومالطا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وأوضح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنَّ أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الـ4 أشهرالأولى من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار مقارنة بـ148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 60% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 93 مليون دولار مقارنة بـ61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 53% وقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون دولار مقارنة بـ655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 48% وقطاع صناعة الجلود والأحذية بقيمة 28مليون دولار مقارنة بـ20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 40% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 586 مليون دولار مقارنة بـ433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35%.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنَّ هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار وتركيا بقيمة 651 مليون دولار والسعودية بقيمة 633 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار ومالطا بقيمة 406 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أنَّ هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.2% من إجمالى الواردات المصرية في الخارج شملت الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار والولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و98 مليون دولار وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة مليار و118 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار.