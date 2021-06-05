أحمد حلاوة لـ «الوطن»: لم أتردد لحظة في موافقتي على مسلسل الاختيار 2

عاش الفنان أحمد حلاوة، حالة كبيرة من النشاط خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث شارك بـ أربعة أعمال، كان على رأسهم مسلسل «الاختيار 2».

وعن مشاركته فى هذا العمل، قال الفنان أحمد حلاوة، فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «سعيد للغاية بمشاركتى فى مسلسل الاختيار 2، ولم أتردد لحظة واحدة عندما عرض عليا العمل».

وتابع الفنان أحمد حلاوة قائلا: «من الأشياء التى شجعتنى على تقديم شخصية عادل فى هذا العمل هو أنه إنسان بسيط تجمعه صداقة قوية مع رجل مسلم على الرغم من أنه مسيحي».

وتابع: «بيفكرنى بحالنا زمان مكنش فيه حد بيسأل حد أنت مسلم ولا مسيحي، كنا كلنا عايشين مع بعض فى سلام وبنحب بعض»، مضيف «دور عادل وصل للناس لأنه شبههم بسيط فى تصرفاته وصفاته وأدائه».

يذكر أن مسلسل «الاختيار 2»، واحد من الأعمال الوطنية المهمة التى تم تقديمها فى الموسم الرمضاني الماضي.

مسلسل الاختيار 2

وشارك فى بطولة المسلسل كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وماجد الكدوانى ورياض الخولى وبشرى وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادى الجيار وأحمد حلاوة وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أعمال أحمد حلاوة

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة شارك أيضا فى رمضان من خلال مسلسل «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل «هجمة مرتدة» مع الفنان أحمد عز، ومسلسل «النمر» مع الفنان محمد عادل امام .