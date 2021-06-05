تطورات الحالة الصحية لـ 4 مشاهير في الوسط الفني.. بينهن دلال عبدالعزيز

مازال عدد من نجوم الوسط الفني يعانون من عدد من الأزمات الصحية، ولكن شهدت الساعات القليلة الماضية تحسنا ملحوظا في حالاتهم الصحية، وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالة الصحية لعدد من الفنانين.

دلال عبدالعزيز

شهدت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، تحسنا بسيطا، خلال الساعات الماضية، حيث أنها مازالت تتواجد في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وتتلقى العلاج إثر مضاعفات فيروس كورونا والذي أصابها منذ شهرين تقريبا أثناء تصويرها دورها في مسلسل «عالم موازي»، مع ابنتها دنيا سمير غانم، حيث انتقلت الإصابة للثنائي خلال التصوير، وتم عزلهما منزليا ليتم نقل العدوى للفنان الراحل سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا منذ أسبوعين متأثرا بمضاعفات الفيروس.

وأكد مصدر طبي في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن دلال عبدالعزيز تستجيب للعلاج وتتحسن بشكل بسيط حيث إنها تعاني من تليف في الرئتين.

شريف دسوقي

يتواجد حاليا الفنان شريف دسوقي، في أحد مستشفيات التأهيل النفسي عقب بتر قدمه، وأكدت «إيناس» ابنة شقيقة الفنان، أنه يتمتع حاليا بحالة صحية ونفسية مستقرة ويتواجد حاليا في المستشفي للتأهيل النفسي، وقد تم منع عنه الزيارة في الوقت الحالي.

وكان شريف دسوقي خضع لعملية جراحية في 25 مايو الماضي لبتر قدمه، بعد تدهور جرحه بسبب مرض السكري.

ابن إيناس عز الدين

بدأ «محمد»، ابن الفنانة إيناس عز الدين، في تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ وذلك بعد إجراء عملية جراحية دقيقة في المخ.

وأكدت «إيناس»، في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن ابنها يتحسن بشكل ملحوظ وحالته الصحية مستقرة، وبدأ في التحدث معها، ومن المفترض أن يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة كما أكد الاطباء ذلك.

وأضافت الفنانة أنها كانت تعيش في حالة قلق شديد على ابنها، ولكن قلبها اطمئن بعد خروجه من العناية المركزة وتواجده أمام عينها، موجهة الشكر لكل فنان ساندها ودعمها في أزمة مرض ابنها.

مريم سعيد

مازالت الفنانة مريم سعيد، تخضع للعزل المنزلي بعد إصابتها هي وابنها بفيروس كورونا، حيث أعلنت الاثنين الماضي، إصابتها بالفيروس قائلة «الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا، دعواتكم بالشفاء».