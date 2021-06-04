عاجل.. عمرو سعد يعلن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد زيارتها

قال الفنان عمرو سعد، إنه زار الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، والتي شاركته في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشددا على أنه تربطه بها علاقة عاطفية جدا.

وأضاف «سعد»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس: «لو هي قدامي هقولها قومي وروحي البيت، وأنا كنت على تواصل مستمر مع بناتها، وكنت في المسلسل بحس أنها زي أمي فعلا، ونفسي تطلع البيت، لكن هي حالتها حرجة، وترجع لنا بالسلامة، وبطل من الجمهور الكريم إنه يدعيلها من قلبه ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها».

وتابع: «أحنا جمهور لبعض، وكلنا بني آدمين، والتمثيل حاجة جميلة أوي، ولما بقابلها بستقبلها بتأثيرها الكبير عليا، والتأثير بيكون من الروح الحلوة، ومحدش بيأثر فيك بالدرجة دي إلا إذا كانت روحه حلوة، وأنا متربي على متعة الفرجة واحترام الشغلانة دي، وأنا فخور إني مصري وأنتمي إلى أشخاص أثروا مثل دلال عبدالعزيز».

ولفت إلى أنه يحب الممثل براد بيت، «هو ممثل كبير، وبتعلم من دينزل واشنطن»، مشددا على أن الصناعة إنتاج ومال، والسوق أصبح مفتوحا، وهذا يؤثر كثيرا في الإنتاج والعمل والنجاح، والسينما نفسها لها تأثير كبير في العالم، وأشعر أن صناعة السينما مقبلة على نجاح كبير.

وأوضح أنه بعد نجاح مسلسل «ملوك الجدعنة»، بدأ ينساه، ويفكر في الانطلاق إلى العالمية بداية من مصر، مشيرا إلى أن النجاح يفيد الممثل في زيادة فرصه واختياراته، لافتا إلى أنه يحلم بتنفيذ عمل يصل للخارج مثل أعمال نجيب محفوظ.

يذكر أن مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.