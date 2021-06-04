البابا تواضروس: الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام باحتفال إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، وتوجد توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالاهتمام بالمسار، وشكل لجنة من عدد من الوزراء والمحافظات، وعقدوا عدة لقاءات لإعادة تعمير نقاط مسار العائلة المقدسة.

وأضاف «تواضروس»، في لقاء خاص مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، الجمعة، أن مسار العائلة المقدسة ينقسم إلى جزئين، أحدهما بري والآخر نهري، وتربط بينهما كنيسة العذراء في المعادي، وزيارة المسار لا تشترط أن يزور السائح 25 محطة، بل يمكنه أن يزور 4 أو خمس نقاط ثم يعود مرة أخرى، وهذا يساعد في عمل أكثر من برنامج، سواء برنامج بري أو نهري، أو ليوم واحد أو عدة أيام.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن مسار الرحلة بدأ من العريش، ثم بعض مناطق دلتا النيل، ثم سخا في كفر الشيخ، ثم وادي النطرون، حتى أسيوط، وفي منطقة مصر القديمة مكثت العائلة المقدسة في مغارة أبو سرجة، وهي نقطة موجودة في قلب القاهرة القديمة حتى الآن.

وأوضح، أنه عند منطقة المعادي بدأوا في عبور النهر حتى يستكملوا الرحلة إلى الصعيد، الذي يوجد به أيضا العديد من النقاط التي استراحت فيها العائلة المقدسة.

هذا، وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء الماضي، في احتفالية «الخطوات المقدسة» لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك والكرازة المرقسية، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي.

وحضر الاحتفالية نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، ونيافة الأنبا رويس، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ونائب محافظ القاهرة، وعدد من نواب البرلمان والسفراء.