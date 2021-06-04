الطب الشرعي: ضحايا حريق المؤسسة العقابية ماتوا بسبب الاختناق

قال مصدر بالطب الشرعي إن مشرحة «زينهم» استلمت، مساء أمس، 6 جثامين من ضحايا حريق المؤسسة العقابية بالمرج، وبناء على قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتبين بعد تشريح الجثامين أن الوفاة بسبب الاختناق، مضيفًا أن الجثامين لم تتفحم نتيجة الحريق، وجميعها بحالة سليمة ومعلوم هوية كل جثة، حيث دخلت كل جثة المشرحة باسم صاحبها، وذلك على عكس ما أشيع بشأن تعرض جثامين الضحايا للتفحم نتيجة الحريق

وتابع المصدر أنه جار إنهاء إجراءات تسليم الجثامين لأسرهم لدفنهم، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من كتابة التقارير المبدئية الخاصة بسبب وفاة كل جثة وجار إرسالها إلى النيابة العامة.

بداية البلاغ

يذكر أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تلقوا، بالأمس، بلاغا بنشوب حريق هائل في المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ 6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في عدد من عنابر المؤسسة العقابية، وتمكنت القوات من فرض كردون أمني حول المؤسسة خشية امتداد النيران الي البنايات المجاورة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها، وبالفحص تبين العثور على جثث 6 من نزلاء المؤسسة العقابية، بينما أصيب 19 آخرون بإصابات مختلفة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

نقل الجثث لمشرحة زينهم للتشريح

ونقلت جثث الضحايا إلى مشرحة «زينهم» تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.