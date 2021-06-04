عاجل.. «التضامن» تعلن تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج

كشفت وزارة التضامن، قبل قليل، تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج، حيث تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة حادث حريق بأحد عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسؤولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة؛ وقد شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العنبر كان يضم 25 حدثا تم إنقاذ 19 منهم فور وقوع الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي وتقديم كل سبل الدعم النفسي لهم.