تسهيلات في السداد.. تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي- مصر

يحلم كثيرون بشراء سيارة، ويسعون إلى تجميع مبلغها لامتلاك عربة خاصة بهم وتجنب استقلال وسائل المواصلات العامة والرحمة من الزحام، ومن لا يمتلكون أموالا لذلك يلجئون إلى الاقتراض من أحد البنوك التي تقدم العديد من العروض والتسهيلات من أجل شراء السيارة.

ومن ضمن البنوك التي تقدم تسهيلات لعملائها، من أجل شراء سيارة، البنك الأهلي الكويتي- مصر، الذي يسعى لتقديم عدد من البرامج التمويلية، التي تلبي كافة احتياجات عملائها، ومن ضمنها قرض السيارة لشراء سيارة أحلامك، بتمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه، وبفترة سداد مرنة على مدار 7 سنوات.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ ومتابعيها من خدمات على مدار الساعة، أبرز التفاصيل والمعلومات عن قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي مصر، من خلال موقعه، وأبرز مميزاته وفترة السداد وغيرها.

تفاصيل عن قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي وأبرز مميزاته

- يصل مبلغ تمويل البنك الأهلي الكويتي من أجل شراء سيارة إلى مليون ونصف جنيه مصري.

- يقدم البنك سعر عائد تنافسي.

- يقدم البنك تأمينا على الحياة طوال فترة التمويل.

- تصل مدة تمويل البنك من أجل شراء السيارة إلى 7 سنوات.

- يقدم البنك سهولة في السداد من خلال فروعه، المنتشرة بجميع المحافظات.

- يقدم سعر عائد متناقص يبدأ من 14.5% سنويا.

الضمانات المطلوبة للحصول على قرض السيارة:

- بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (مياه، غاز، كهرباء).

- أصل عرض سعر السيارة.

- خطاب جهة العمل للموظفين.

- سجل تجاري حديث لأصحاب المهن الحرة.

ويمكن للعميل الحصول على قرض التمول السيارة، من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع محافظا المصرية، التي يبلغ عددها 44 فرعا.