سفير اليابان يرد على وصف المصريين بلاده بالكوكب: أنتم الجزء الآخر منه

قال السفير نوكي ماساكي سفير اليابان لدى القاهرة، تعليقا على المصطلح الذي يردده المصريون حول بلاده، وهو «كوكب اليابان» قائلا: «إذا كنا نتحدث عن الكوكب، فأنتم الجزء الآخر من الكوكب».

وأضاف «ماساكي»، في لقاء خاص على هامش مشاركته في احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة، مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، الجمعة، أن مصر هي دولة مهد الحضارات القديمة، والمصريون لديهم العديد من الجوانب المختلفة، ولكنهم يعيشون في تناغم، وهذا أمر مهم لأن الأفراد الذين ليس لديهم معلومات حول مصر يجب عليهم أن يأتوا ويكتشفوا ماذا يوجد لدى المصريين.

وتابع السفير الياباني أنه زار بعض الكنائس في القاهرة والدلتا، مثل كنيسة «أبي سرجة»، ويرى أن استكشاف هذه المعالم أمر شيق للغاية، لافتا إلى أن هذه المناطق تاريخية ومهمة، ويرى أيضا أن وجود عائلته في مصر في هذا التوقيت أمر مهم، لتبادل الثقافات.

احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة

هذا، وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء الماضي، في احتفالية «الخطوات المقدسة» لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك والكرازة المرقسية، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي.

وحضر الاحتفالية نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، ونيافة الأنبا رويس، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ونائب محافظ القاهرة، وعدد من نواب البرلمان والسفراء.

نبيلة مكرم: العيد مليء برسائل الفرح

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن عيد دخول العائلة المقدسة مليء برسائل الفرح والتعزية، موضحة أن العائلة المقدسة خلال مسارها في مصر استقلت مركبا صغيرا في النيل، وهذه رسالة أخرى لعدم القلق على نهر النيل الخالد، أما الفرح الثالث هو ترحيب أهل مصر بالعائلة المقدسة، لأن الشعب المصري شعب مؤمن، لافتة إلى أن هذه المناسبة تأتي رحمة لنا ورسالة من الله للطمأنينة بأن الله يحفظ مصر وشعبها.