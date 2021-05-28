اليابان تمدد طوارئ كورونا مع اقتراب أولمبياد طوكيو 2020 وسط رفض شعبي

مددت اليابان، اليوم، حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى لمدة 20 يوما أخرى، في وقت ما تزال الإصابات بـ«كوفيد 19» لا تتباطأ، وذلك في ظل استعدادات اليابان لاستضافة أولمبياد طوكيو 2020 خلال نحو 50 يومًا.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في إعلان القرار إن الحالات لا تزال مرتفعة، وإن الأنظمة الطبية في أوساكا، المنطقة الأكثر تضررا في غرب اليابان، لا تزال مثقلة بالأعباء.

كان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في العاصمة وثماني مناطق حضرية أخرى يوم الإثنين المقبل، لكن المستشفيات في بعض المناطق لا تزال تعج بمرضى كوفيد-19، وبلغت الحالات الخطيرة مستويات عالية جديدة مؤخرًا، بحسب «أسوشيتد برس».

ووسعت اليابان، الجمعة الماضي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد ساعات من موافقتها على استخدام لقاحين آخرين هما لقاحي موديرنا وأسترازينيكا ضد الفيروس، في محاولة لاحتواء زيادة مقلقة في الإصابات بالفيروس، قبل تسعة أسابيع من افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

طوارئ كورونا قبل أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان تشمل 10 مناطق

ويشمل تمديد الطوارئ الجديد في اليابان لمدة 20 يوما 9 مناطق من هوكايدو في الشمال إلى فوكوكا في الجنوب، والمنطقة العاشرة، محافظة جزيرة أوكيناوا الجنوبية، تخضع بالفعل لحالة طوارئ حتى 20 يونيو.

وحدد منظمو أولمبياد طوكيو، تاريخ 20 يونيو، ليقرروا فيه ما إذا كانوا سيسمحون بوجود أي مشجعين على الإطلاق، بعد حظر المتفرجين الأجانب منذ أشهر، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، تم أيضًا تأخير خطة إعطاء الأولوية لتطعيمات الرياضيين اليابانيين حتى ذلك الوقت تقريبًا.

من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في 23 يوليو المقبل، بعد تأجيل لمدة عام بسبب وباء كورونا، وأدت المخاوف بشأن المتحورات الجديدة للفيروس وبطء عمليات التطعيم في اليابان إلى دعوات من الجمهور والخبراء الطبيين وحتى أحد الرعاة لإلغاء الألعاب.

حذر الخبراء من أن متحورات الفيروس تصيب المزيد من الناس، وتتسبب في إصابتهم بحالات خطيرة وتؤدي لتكدس المستشفيات.

تأخرت اليابان في التطعيمات بسبب العثرات البيروقراطية والتخطيطية والنقص في الجرعات، وتم تطعيم 2.3% فقط من السكان بشكل كامل، ومن غير المقرر انتهاء المرحلة الحالية التي تستهدف تطعيم كبار السن قبل بدء الألعاب الأولمبية.

لا يزال رئيس الوزراء الياباني وحكومته مصممين على استضافة الألعاب الأولمبية، وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا إن الألعاب ستستمر حتى لو كانت المدينة المضيفة طوكيو تحت إجراءات طارئة.

أعلنت اليابان عن حوالي 730 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 12700 حالة وفاة.

وتتعرض الحكومة اليابانية برئاسة «سوجا»، لضغوط شديدة من المواطنين اليابانيين، الذين يشعرون بالإحباط المتزايد بسبب بطء عمليات طرح اللقاح وإعلانات الطوارئ المتكررة، ويعارض الكثيرون الآن، استضافة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، ويبدو أن الناس أقل تعاونًا مع طلبات البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي التي ليست إلزامية على أي حال.

ومنذ أسبوعين، قُدمت عريضة تطالب بإلغاء الأولمبياد إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، وعليها أكثر من 350 ألف توقيع جرى جمعها منذ أوائل مايو، وتذكر العريضة أن الأموال التي تنفق على الألعاب يجب أن تستخدم بشكل أفضل لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات المالية بسبب وباء كورونا.