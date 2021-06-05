بعد اختفائه لمدة شهر.. زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا للحزب الحاكم

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم، إن زعيم البلاد «كيم جونج أون»، ترأس جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر، حيث ناقش عقد اجتماع حزبي رئيسي ومسائل تنظيمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن «أون» قرر خلال الجلسة عقد اجتماع كامل للجنة المركزية للحزب في أوائل يونيو، لاتخاذ إجراءات إضافية للدولة من أجل حل المشاكل العالقة الملحة التي تؤثر على العمل الاقتصادي ومعيشة المواطنين.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية: «قام الأمين العام بإحاطة وتحليل تنفيذ مهام السياسات الرئيسية في مختلف المجالات في النصف الأول من العام»، مؤكدة أنه قيم إيجابيا الكثير من الأعمال المخطط لها والتي تم تسريعها على أساس طويل الأجل.

وأضاف الزعيم الشمالي، أن الاجتماع العام سيعقد لمراجعة شؤون الدولة الشاملة في النصف الأول من العام، لاتخاذ إجراءات لتصحيح الأخطاء والأمور المنحرفة.

الاجتماع ناقش إعادة التنظيم الهيكلي لإدارات اللجنة المركزية للحزب

وناقش الاجتماع إعادة التنظيم الهيكلي لإدارات اللجنة المركزية للحزب وجداول الأعمال الأخرى للجلسة العامة القادمة.

وفي 6 مايو الماضي، شوهد زعيم كوروا الشمالية، آخر مرة علنيا، عندما أجرى جلسة تصوير مع عائلات الجيش الشمالي.

ويعتبر غياب الزعيم الكوري الشمالي عن العامة من الأمور غير الشائعة، ففي خريف 2020، أفيد عن اختفائه مدة 25 يوما، وفي ربيع العام الماضي مدة 3 أسابيع، كما أنه لم يحضرالاحتفال الجماعي بعيد ميلاد جده، مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية «كيم أيل سونج».

وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن المشكلة النووية لكوريا الشمالية، إن الحل ينبغي ألا يقوم على سياسة العقوبات والخنق، بل على العكس خلق ظروف تضمن أمن بيونج يانج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح بوتين، خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية في «منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي»: «نحن نعارض بشكل قاطع انتشار أسلحة الدمار الشامل حول الكوكب. الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك أصدقائنا في كوريا الشمالية».