بكين تقر الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفاك» للأطفال من سن الثالثة

أعلنت شركة «سينوفاك بيوتك» الصينية إن بكين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وقال رئيس الشركة الصينية «يين ويدونج»، في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

وكانت حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو الجاري، رفضت منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشر عاما.

السلطات الصحية الصينية تسجل 11 حالة إصابة محلية بالفيروس

من جانبها، قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، امس الجمعة، جميعها في «مقاطعة قوانجدونج» جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى تسجيل 13 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، أمس الجمعة.