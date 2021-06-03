تفاصيل دراسة جديدة تتهم الصين وجامعات أمريكية بالوقوف وراء ظهور كورونا

كشف الإعلامي أحمد فايق، أن هناك دراسة مهمة أجراها عالمان أحدهما إنجليزي، والآخر نرويجي، وهي تسأل عن منشأ فيروس كورونا، واتهمت بشكل واضح المعامل الصينية، بأن الفيروس خرج منها، والمفاجأة الأخرى أنها تقول إن هناك مشاركة من جامعات أمريكية داخل هذه المعامل.

لماذا معامل الصين وليست أمريكا؟

وأضاف «فايق»، في برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الخميس، أن الدراسة كشفت أن فيروس كورونا له أجزاء تشبه العضلات وهي تساعده على التشبث والبقاء داخل جسم الإنسان، والعالمان يقولان إن هناك مشروعات لدراسات شاركت فيها جامعات أمريكية في المعامل الصينية على هذه العضلات في الفيروس، لأن مثل هذه التجارب ممنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن هذا يشبه «السلاح البيولوجي»، حيث إن الدراسة تدعي أنهم وجدوا أدلة على إخفاء أدلة معينة حول نشأة الفيروس.

وتابع الإعلامي، أن الدراسة أدت إلى تغيير الروايات الرسمية، وهذا قد يكون سببا مهما في دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحقيق في منشأ فيروس كورونا، والمخابرات البريطانية قالت إنه «ربما» يكون الفيروس أنشيء في معامل.

ظهور سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار

وتحدث «فايق» عن السلالة الجديدة الفيتنامية، موضحا أن الصحة الفيتنامية أعلنت عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وأطلقت عليها 16172B، وهي تجمع ما بين السلالة الهندية، والسلالة البريطانية، واللتان يخاف منهما الجميع بسبب قدرتهما على الانتشار، وبالتالي أًصبح الفيروس له قدرة كبيرة على الانتشار، مضيفا «مفيش سلالة شرسة» في المرض، لأن شراسة المرض لم تتغير، ولكن المتحور الجديد لديه قدرة كبيرة على الانتشار، ومنظمة الصحة العالمية ستبدأ دراسة هذا الأمر.